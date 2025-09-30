ترامب: حماس لديها ثلاثة أو أربعة أيام لقبول خطة غزة

وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض "سنمنح نحو ثلاثة او أربعة أيام. كل الدول العربية موافقة، والدول الإسلامية موافقة واسرائيل موافقة. لا ننتظر سوى حماس. وحماس قد تقبل وقد لا تقبل. وإذا لم تقبل، فإن الأمر سينتهي في شكل محزن للغاية".
