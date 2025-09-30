الثلاثاء 2025-09-30 05:17 م
 

ترامب: حماس لديها ثلاثة أو أربعة أيام لقبول خطة غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 30-09-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء أن أمام حماس "ثلاثة أو أربعة ايام" للرد على خطته في شأن غزة التي تنص خصوصا على وقف فوري للعمليات العسكرية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض "سنمنح نحو ثلاثة او أربعة أيام. كل الدول العربية موافقة، والدول الإسلامية موافقة واسرائيل موافقة. لا ننتظر سوى حماس. وحماس قد تقبل وقد لا تقبل. وإذا لم تقبل، فإن الأمر سينتهي في شكل محزن للغاية". 

 
 
