ترامب: حماس لديها ثلاثة أو أربعة أيام لقبول خطة غزة

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء أن أمام حماس "ثلاثة أو أربعة ايام" للرد على خطته في شأن غزة التي تنص خصوصا على وقف فوري للعمليات العسكرية.

اضافة اعلان