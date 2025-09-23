الثلاثاء 2025-09-23 07:02 م
 

ترامب: خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى

جانب من كلمة ترامب
 
الثلاثاء، 23-09-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود في العالم.

وقال ترامب خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ80، اليوم الثلاثاء، إنه خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى.

 

وأضاف أن إدارته ورثت كارثة اقتصادية من الإدارة السابقة من بينها ارتفاع الأسعار.


وأشار ترامب إلى أنه منذ استلامه زمام السلطة حقق استثمارات قيمتها 17 تريليون دولار.

 
 
