ترامب: خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود في العالم.

وقال ترامب خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ80، اليوم الثلاثاء، إنه خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى.

وأضاف أن إدارته ورثت كارثة اقتصادية من الإدارة السابقة من بينها ارتفاع الأسعار.