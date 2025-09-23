ترامب يتوقع نجاح الاجتماع المرتقب مع قادة دول بشأن غزة

الوكيل الإخباري- توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن يكون الاجتماع المرتقب مع قادة دول بشأن غزة ناجحًا.

وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يسعى إلى إنهاء الحرب في غزة، وضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.



وندد ترامب بتحركات بعض الدول الغربية، من بينها فرنسا، للاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تُعد "مكافأة لحركة حماس على ارتكاب فظائع مروعة".