ترامب يتوقع نجاح الاجتماع المرتقب مع قادة دول بشأن غزة

وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يسعى إلى إنهاء الحرب في غزة، وضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.
وندد ترامب بتحركات بعض الدول الغربية، من بينها فرنسا، للاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تُعد "مكافأة لحركة حماس على ارتكاب فظائع مروعة".
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني التغاضي عن الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
