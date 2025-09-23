الثلاثاء 2025-09-23 11:55 م
 

ترامب يتوقع نجاح الاجتماع المرتقب مع قادة دول بشأن غزة

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 11:10 م

الوكيل الإخباري- توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن يكون الاجتماع المرتقب مع قادة دول بشأن غزة ناجحًا.

اضافة اعلان


وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يسعى إلى إنهاء الحرب في غزة، وضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.


وندد ترامب بتحركات بعض الدول الغربية، من بينها فرنسا، للاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تُعد "مكافأة لحركة حماس على ارتكاب فظائع مروعة".


من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني التغاضي عن الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الملك يعقد لقاءات منفصلة مع رئيس الدومنيكان ورئيس وزراء هولندا ورئيسة وزراء آيسلندا

ل

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

دول غربية تطالب الاحتلال بفتح ممر طبي بين غزة والضفة الغربية

عربي ودولي دول غربية تطالب الاحتلال بفتح ممر طبي بين غزة والضفة الغربية

ترامب: يمكن للناتو إسقاط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجال دول الحلف الجوي

عربي ودولي ترامب: يمكن للناتو إسقاط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجال دول الحلف الجوي

ل

أخبار محلية الملك يوجه نداءً من نيويورك طالب فيه دول العالم أجمع بوقف المأساة بغزة

الملك يشارك في اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية وقطر

أخبار محلية الملك يشارك في اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية وقطر

ا

عربي ودولي ترامب يتوقع نجاح الاجتماع المرتقب مع قادة دول بشأن غزة

ارشيفية

عربي ودولي ماكرون: شرط وحيد ليفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام



 
 





الأكثر مشاهدة