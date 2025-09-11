ترامب يعلن منح المؤثر الأمريكي تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي

الخميس 2025-09-11 08:38 م
 

الخميس، 11-09-2025 07:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه سيمنح المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل الأربعاء في ولاية يوتا، أرفع وسام مدني في البلاد.


وقال ترامب خلال احتفال في البنتاغون لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبًا وسام الحرية الرئاسي لتشارلي كيرك".

ووصف الرئيس الأمريكي كيرك بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته".

وفي مستهل كلمته خلال الفعالية، قال ترامب: "قبل أن نبدأ، اسمحوا لي أن أعبر عن مدى الرعب والحزن الذي شعر به الكثير من الأمريكيين إزاء الاغتيال الشنيع لتشارلي كيرك.. كان تشارلي عملاقًا من جيله، مناصرًا للحرية، ومصدر إلهام لملايين البشر".

وأضاف: "صلواتنا مع زوجته الرائعة إريكا وأطفاله الرائعين.. أناس رائعون.. نفتقده بشدة، لكنني على يقين بأن صوت تشارلي والشجاعة التي زرعها في قلوب عدد لا يحصى من الناس، وخاصة الشباب، سيظلان خالدين".

وكان كيرك قد شارك في تأسيس منظمة "نقطة تحوّل الولايات المتحدة الأمريكية"، وهي منظمة محافظة مؤثرة نشطت في المدارس الثانوية والجامعات لحشد الشباب المحافظين.

كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، كان شخصية بارزة في وسائل الإعلام المحافظة، وقدم بودكاسته الخاص، كما كان حليفًا مقربًا من ترامب وعدد من الشخصيات البارزة في دائرته، بما في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس، حيث لعب دورًا مؤثرًا في حث ترامب على اختياره كمرشح لمنصب نائب الرئيس، إضافةً إلى دعمه من قبل عائلة ترامب.

