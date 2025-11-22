السبت 2025-11-22 03:53 م
 

ممداني يجدد أمام ترامب اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة ويتمسك بقرار اعتقال نتنياهو في نيويورك

جانب من اللقاء
 
السبت، 22-11-2025 08:24 ص

الوكيل الإخباري- جدد زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب، اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأشار ممداني إلى أن "أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تستخدم لتمويل هذه الجرائم" الإسرائيلية.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اللقاء في المكتب البيضاوي، قال ممداني إنه ناقش مع ترامب "قلق عدد كبير من سكان نيويورك إزاء استخدام أموالهم لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"، مضيفا: "أريد أن تنفق هذه الأموال لضمان كرامة المواطن الأمريكي، لا لدعم الحروب التي لا تنتهي".


وردا على سؤال حول موقفه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم ينف ممداني تصريحاته السابقة التي تعهد فيها باعتقال نتنياهو فور دخوله أراضي نيويورك، لكن ترامب قال صراحة: "لم نناقش وعده باعتقال نتنياهو"، في إشارة إلى الحساسية السياسية للموضوع.


وأكد ممداني أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة لا يمكن السكوت عنها"، مشددا على أن "الولايات المتحدة شريك في هذه الجرائم طالما تستمر في تمويلها عسكريا وماليا". 

RT

 
 
