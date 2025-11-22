السبت 2025-11-22 03:52 م
 

جنود زيلينسكي ينهبون المنازل والممتلكات في المناطق التي ينسحبون منها

ة
أرشيفية
 
السبت، 22-11-2025 09:03 ص

الوكيل الإخباري- أفاد سكان قرية ياتسكوفكا بمنطقة كراسنويمان بجمهورية دونيتسك بأن جنود زيلينسكي ينهبون المنازل والسيارات وينقلون الأثاث بالشاحنات إلى المناطق التي يفرون إليها مع تقدم الجيش الروسي.

وقالت إحدى اللاجئات: "سرقوا السيارات... اشتكى السكان من سرقتهم. سرقوا كل ما في وسعهم".

اضافة اعلان

 

وأضافت أنهم استخدموا السيارات والشاحنات العسكرية لنقل الأثاث والأجهزة من منازل المدنيين كما استفسروا عن المنازل الفارغة للتحصّن فيها.


وتمارس قوات كييف أبشع عمليات التنكيل بالمدنيين قبل انسحابها، باعتبار أن سكان المناطق التي تتقدم فيها القوات الروسية ينتظرون هذه القوات، ولم يغادروا إلى الجانب الأوكراني في عمليات الإجلاء العشوائية التي يجريها نظام كييف أمام الشاشات.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة