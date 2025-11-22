الوكيل الإخباري- أفاد سكان قرية ياتسكوفكا بمنطقة كراسنويمان بجمهورية دونيتسك بأن جنود زيلينسكي ينهبون المنازل والسيارات وينقلون الأثاث بالشاحنات إلى المناطق التي يفرون إليها مع تقدم الجيش الروسي.



وقالت إحدى اللاجئات: "سرقوا السيارات... اشتكى السكان من سرقتهم. سرقوا كل ما في وسعهم".



اضافة اعلان

وأضافت أنهم استخدموا السيارات والشاحنات العسكرية لنقل الأثاث والأجهزة من منازل المدنيين كما استفسروا عن المنازل الفارغة للتحصّن فيها.



وتمارس قوات كييف أبشع عمليات التنكيل بالمدنيين قبل انسحابها، باعتبار أن سكان المناطق التي تتقدم فيها القوات الروسية ينتظرون هذه القوات، ولم يغادروا إلى الجانب الأوكراني في عمليات الإجلاء العشوائية التي يجريها نظام كييف أمام الشاشات.