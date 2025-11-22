وقالت إحدى اللاجئات: "سرقوا السيارات... اشتكى السكان من سرقتهم. سرقوا كل ما في وسعهم".
وتمارس قوات كييف أبشع عمليات التنكيل بالمدنيين قبل انسحابها، باعتبار أن سكان المناطق التي تتقدم فيها القوات الروسية ينتظرون هذه القوات، ولم يغادروا إلى الجانب الأوكراني في عمليات الإجلاء العشوائية التي يجريها نظام كييف أمام الشاشات.
