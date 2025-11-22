السبت 2025-11-22 03:53 م
 

من الهجوم عليه إلى الإشادة به.. ترامب يغير رأيه في ممداني بعد أول لقاء بينهما

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، بأنه غير رأيه في عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني بعد أول لقاء بينهما، مؤكدا أنه "سيؤدي عملا جيدا جدا".

وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض بعد لقاء مع ممداني: "بعض أفكار العمدة المنتخب ممداني هي ذاتها الأفكار التي أحملها".

وأضاف: "ناقشنا مسألة تدخل إدارة الهجرة في نيويورك وتطبيق قانون الهجرة وتأثير ذلك على المدينة".


وتابع ترامب: "أتوقع أن أساعد العمدة المنتخب ممداني لا أن أضره، الاجتماع معه فاجأني وقد نختلف في الوسائل لكن نتفق في الغاية".

وأكد ترامب أن "ممداني لديه فرصة للقيام بشيء عظيم في نيويورك ويحتاج مساعدة الحكومة الفيدرالية وسنقدمها له".

 

RT

 
 
gnews

