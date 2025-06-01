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تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون بسبب الصاروخ اليمني

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 01-06-2025 05:17 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل الرحلات وحركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون إثر تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب، بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.اضافة اعلان


وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المجال الجوي مغلق مؤقتا في المطار.

كما قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن تقديرات أولية تشير إلى أن منظومة ثاد الأميركية هي التي اعترضت الصاروخ.
 
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