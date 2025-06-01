تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون بسبب الصاروخ اليمني

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المجال الجوي مغلق مؤقتا في المطار.
كما قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن تقديرات أولية تشير إلى أن منظومة ثاد الأميركية هي التي اعترضت الصاروخ.
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