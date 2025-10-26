تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر

وذكرت المصادر أن 25 مصاباً "حالتهم حرجة" من إجمالي 42 ضحية تعرضوا للإصابة جراء الحادث، ويتلقون العلاج اللازم في المستشفيات القريبة.
وأسفر الحادث، الذي وقع أسفل كوبري المطار أمام مدينة "نور" باتجاه القاهرة، عن وفاة شخصين، جراء تصادم 9 مركبات مختلفة على الأقل.
ووقع التصادم بين سيارتي نقل وسيارتي ميكروباص وحافلتين وسيارة ملاكي وسيارة ربع نقل وسيارة سوزوكي، وفق "القاهرة 24".
وكشفت المصادر أن السلطات الصحية دفعت بنحو 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج الفوري.
-
أخبار متعلقة
-
مبعوث بوتين ومسؤولون أميركيون يواصلون الأحد اجتماعهم
-
لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة
-
ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف
-
ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"
-
ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن
-
توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
-
3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
-
البيت الأبيض: ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقفه في طريقه إلى ماليزيا