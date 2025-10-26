الأحد 2025-10-26 07:37 ص
 

تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر

تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر
جانب من الحادث
 
الأحد، 26-10-2025 06:30 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر مصرية تفاصيل صادمة بشأن حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق "القاهرة - السويس" باتجاه العاصمة القاهرة، ليل السبت.اضافة اعلان


وذكرت المصادر أن 25 مصاباً "حالتهم حرجة" من إجمالي 42 ضحية تعرضوا للإصابة جراء الحادث، ويتلقون العلاج اللازم في المستشفيات القريبة.

وأسفر الحادث، الذي وقع أسفل كوبري المطار أمام مدينة "نور" باتجاه القاهرة، عن وفاة  شخصين، جراء تصادم 9 مركبات مختلفة على الأقل.

ووقع التصادم بين سيارتي نقل وسيارتي ميكروباص وحافلتين وسيارة ملاكي وسيارة ربع نقل وسيارة سوزوكي، وفق "القاهرة 24".

وكشفت المصادر أن السلطات الصحية دفعت بنحو 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج الفوري. 
 
 
