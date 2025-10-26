الأحد 2025-10-26 06:51 م
 

قتيلان في تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

الأحد، 26-10-2025 05:52 م
الوكيل الإخباري-  قتل شخصان الأحد في ضربتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب وشرق لبنان، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في سلسلة ضربات مماثلة منذ الخميس إلى عشرة.اضافة اعلان


وأوردت وزارة الصحة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد".

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بأن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك" في شرق لبنان "أدت إلى سقوط شهيد".

وتواصل إسرائيل شنّ ضربات على لبنان رغم مرور نحو عام على وقف إطلاق النار بينها وبين حزب الله.

وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، فقد قتل شخصان السبت جراء ضربتين إسرائيليتين استهدفتا
عامان على الحرب ومحاولة إسرائيل كشف أسرار الأنفاق في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قياديا "في الوحدة المضادة للدروع في قوة الرضوان"، بالإضافة إلى "أحد عناصر القوة الخاصة" في قوة الرضوان أيضا.

كما قتل شخصان الجمعة في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الضربة الأولى مسؤول الشؤون اللوجيستية في قيادة جبهة الجنوب في الحزب، وفي الضربة الثانية عنصرا "كان يهم بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية" للحزب.

وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي الخميس على جنوب البلاد وشرقها عن مقتل 4 أشخاص بينهم مسنة.

وإضافة إلى مواصلة شن غاراتها، أبقت إسرائيل قواتها في 5 تلال إستراتيجية في جنوب لبنان، بخلاف ما نصّ عليه الاتفاق.

الجزيرة
 
 
قتيلان في تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

