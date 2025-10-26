الأحد 2025-10-26 10:54 ص
 

الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الأحد، 26-10-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند باعتباره وسيلة لتعزيز وقف إطلاق النار.

كما رحّب الأمين بالجهود المتفق عليها لتخفيف معاناة المدنيين، بما في ذلك التعاون في مجال إزالة الألغام الإنسانية، معربًا عن أمله في أن يمهد هذا الإعلان الطريق نحو سلام مستدام، وفق بيان صدر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.

 
 
