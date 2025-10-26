الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند

كما رحّب الأمين بالجهود المتفق عليها لتخفيف معاناة المدنيين، بما في ذلك التعاون في مجال إزالة الألغام الإنسانية، معربًا عن أمله في أن يمهد هذا الإعلان الطريق نحو سلام مستدام، وفق بيان صدر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أعمال قمة دول "الآسيان" في ماليزيا
-
ترامب: اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا أنقذ ملايين الأرواح
-
الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري
-
مبعوث بوتين ومسؤولون أميركيون يواصلون الأحد اجتماعهم
-
تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر
-
لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة
-
ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف
-
ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"