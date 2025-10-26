الأحد 2025-10-26 10:55 ص
 

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في منطقة كردستان العراق
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في منطقة كردستان العراق
 
الأحد، 26-10-2025 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب العمال الكردستاني، الأحد، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق.اضافة اعلان


وجاء بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الحزب "بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها".
 
 
