حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

10:47 ص

الوكيل الإخباري- أعلن حزب العمال الكردستاني، الأحد، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق. اضافة اعلان





وجاء بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الحزب "بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها".