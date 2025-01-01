 
الأربعاء 2025-01-01 01:46 ص
 

تقرير أممي: الاعتداءات الإسرائيلية تدفع نظام الرعاية الصحية في غزة إلى حافة الانهيار

حقوق الانسان
تعبيرية
الأربعاء، 01-01-2025 12:31 ص

الوكيل الإخباري-   - نشرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرا يسلط الضوء على نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، ما دفع بنظام الرعاية الصحية في القطاع إلى شفير الانهيار التام.

اضافة اعلان


وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات التي وثقت بين 12 تشرين الأول 2023 و30 حزيران 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، حيث يحظى الطواقم الطبية والمستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.


وأكد أن الهجوم الأخير على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، الذي أدى إلى حرمان سكان شمال غزة تقريبا من أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية، يعكس نمط الهجمات الموثقة، مشيرا إلى أن الهجوم أجبر الموظفين والمرضى على الفرار، بينما تعرض البعض للاعتقال، وسط تقارير تفيد بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى اعتقال مدير المستشفى الذي ما يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين.


وكشف التقرير عن وقوع ما لا يقل عن 136 غارة إسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استهدفت 27 مستشفى و12 مرفقا طبيًا آخر، متسببة في خسائر فادحة في صفوف الأطباء، الممرضين، المسعفين، وغيرهم من المدنيين، وأسفرت عن أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية، بعضها تعرض للتدمير الكامل.


وأوضح أن تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاوز الأضرار المادية، حيث عانت النساء، لا سيما الحوامل، من ظروف إنسانية مروعة، أُجبر العديد منهن على الولادة دون الحصول على أي رعاية قبل الولادة أو بعدها، ما زاد من خطر وفيات الأمهات والأطفال.


وأشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يعاني تدهورا متسارعا، منع العديد من الجرحى من تلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم، خاصة أولئك الذين تعرضوا لإصابات بليغة.


وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التقرير يوضح بالتفصيل الدمار الهائل الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين والمدنيين في هذه الاعتداءات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددا على أهمية حماية المستشفيات أثناء الحروب.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين تحقيق لهآرتس: قائد فرقة نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وعمل على إبعاد 250 ألف فلسطيني

ارشيفية

فلسطين القسام تقصف مستوطنات غلاف غزة

ارشيفية

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطلب هدنة أسبوعاً لإعداد قائمة الأسرى الأحياء

وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة

عربي ودولي وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره المصري "الاستقرار والازدهار للمنطقة"

حقوق الانسان

عربي ودولي تقرير أممي: الاعتداءات الإسرائيلية تدفع نظام الرعاية الصحية في غزة إلى حافة الانهيار

ارشيفية

فلسطين الأونروا تحذر من زيادة وفيات الأطفال في غزة جراء البرد

ارشيفية

فلسطين الاعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 1091 رضيعا فلسطينيا منذ بدء الحرب

ارشيفية

فلسطين إجلاء أطفال ومرضى من غزة للعلاج في الخارج



 




الأكثر مشاهدة