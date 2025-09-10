الأربعاء 2025-09-10 06:05 ص
 

جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الأربعاء، 10-09-2025 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة للبحث في الغارات التي شنّتها إسرائيل على الدوحة، واستهدفت اجتماعًا لقادة حركة حماس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن الجلسة ستُعقد في الساعة 15:00 (19:00 ت غ) بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

وقال دبلوماسيون، الثلاثاء، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن نفّذت إسرائيل هجومًا على قادة حركة حماس في قطر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الجزائر طلبت عقد اجتماع المجلس المكوّن من 15 عضوًا، الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ، الثلاثاء، في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارًا في حماس، التي أكدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة اغتيال ستة أشخاص في هذا الهجوم غير المسبوق في قطر، التي شدّدت من ناحيتها على أنّها "تحتفظ بحقّ الرد".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

فلسطين شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

وول ستريت جورنال: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل دقائق من استهداف قطر

عربي ودولي وول ستريت جورنال: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل دقائق من استهداف قطر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قرار إسرائيل شن غارة على قطر اتخذه نتنياهو

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر

ترامب

عربي ودولي ترامب: لست سعيدا بالغارة الإسرائيلية على قطر

ل

طب وصحة عادة تؤدي إلى سرطان البنكرياس

ل

طب وصحة "البوتوكس المنزلي".. صيحة تجميلية خطيرة قد تشوّه الوجه

ل

طب وصحة علاج ثوري لمرض السكري قد يلغي الحاجة لحقن الأنسولين



 
 





الأكثر مشاهدة