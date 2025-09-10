جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر

وقالت المصادر إن الجلسة ستُعقد في الساعة 15:00 (19:00 ت غ) بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.
وقال دبلوماسيون، الثلاثاء، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن نفّذت إسرائيل هجومًا على قادة حركة حماس في قطر.
وأضاف الدبلوماسيون أن الجزائر طلبت عقد اجتماع المجلس المكوّن من 15 عضوًا، الأربعاء.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ، الثلاثاء، في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارًا في حماس، التي أكدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة اغتيال ستة أشخاص في هذا الهجوم غير المسبوق في قطر، التي شدّدت من ناحيتها على أنّها "تحتفظ بحقّ الرد".
