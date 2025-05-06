جنسيات مهددة بمنع التأشيرات في بريطانيا .. تعرف عليها

وذكرت صحيفة "تايمز" أن وزارة الداخلية البريطانية قد تحد من طلبات تأشيرات العمل والدراسة، من جنسيات مثل الباكستانية والنيجيرية والسريلانكية، وذلك ضمن خطط من المقرر الإعلان عنها في "الكتاب الأبيض للهجرة" قريباً، في إطار جهود الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين.
وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكداً أن "مستوى صافي الهجرة يجب أن يكون تحت سيطرة وإدارة فعالة"، وأضاف أن "الفشل في ذلك يُضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "لمعالجة إساءة استخدام تأشيرات العمل والدراسة من قبل أجانب يأتون ثم يطلبون اللجوء، نجمع معلومات استخباراتية عن ملفات هؤلاء الأشخاص لتحديدهم بشكل أسرع".
وأضاف: "نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات قد تُقوّض قواعد الهجرة لدينا".
وأوضح المتحدث: "في إطار خطتنا للإصلاح، سيعرض الكتاب الأبيض المقبل للهجرة خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا".
سكاي نيوز
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