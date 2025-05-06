الثلاثاء 2025-05-06 11:04 ص
 

جنسيات مهددة بمنع التأشيرات في بريطانيا .. تعرف عليها

بريطانيا تسعى للحد من موجات الهجرة إليها
بريطانيا تسعى للحد من موجات الهجرة إليها
 
الثلاثاء، 06-05-2025 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   تخطط بريطانيا لتقييد طلبات التأشيرات من جنسيات تُعتبر الأكثر احتمالاً للبقاء بشكل غير قانوني وتقديم طلبات لجوء، وفقاً لتقرير صحفي.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "تايمز" أن وزارة الداخلية البريطانية قد تحد من طلبات تأشيرات العمل والدراسة، من جنسيات مثل الباكستانية والنيجيرية والسريلانكية، وذلك ضمن خطط من المقرر الإعلان عنها في "الكتاب الأبيض للهجرة" قريباً، في إطار جهود الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين.

وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكداً أن "مستوى صافي الهجرة يجب أن يكون تحت سيطرة وإدارة فعالة"، وأضاف أن "الفشل في ذلك يُضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "لمعالجة إساءة استخدام تأشيرات العمل والدراسة من قبل أجانب يأتون ثم يطلبون اللجوء، نجمع معلومات استخباراتية عن ملفات هؤلاء الأشخاص لتحديدهم بشكل أسرع".

وأضاف: "نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات قد تُقوّض قواعد الهجرة لدينا".

وأوضح المتحدث: "في إطار خطتنا للإصلاح، سيعرض الكتاب الأبيض المقبل للهجرة خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا".

سكاي نيوز
 
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