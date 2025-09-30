جنوح سفينة ترفع علم هولندا واشتعال حريق بها بعد هجوم في خليج عدن

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحوثيون هم المسؤولين عن الهجوم الذي أدى إلى إصابة اثنين من البحارة.
وكانت السفينة على بُعد نحو 128 ميلًا بحريًا جنوب شرقي ميناء عدن اليمني وقت وقوع الانفجار.
وأجلى رجال إنقاذ طاقم السفينة المؤلف من 19 فردًا، وهم من روسيا وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا.
