جنوح سفينة ترفع علم هولندا واشتعال حريق بها بعد هجوم في خليج عدن

الوكيل الإخباري- قالت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس)، وشركة مشغّلة لسفينة شحن ترفع علم هولندا، إن حريقًا اندلع على ظهر السفينة وجنحت في خليج عدن بعد هجوم بعبوة ناسفة استلزم عملية إنقاذ بطائرة مروحية لطاقمها المؤلف من 19 فردًا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحوثيون هم المسؤولين عن الهجوم الذي أدى إلى إصابة اثنين من البحارة.

وكانت السفينة على بُعد نحو 128 ميلًا بحريًا جنوب شرقي ميناء عدن اليمني وقت وقوع الانفجار.

وأجلى رجال إنقاذ طاقم السفينة المؤلف من 19 فردًا، وهم من روسيا وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا.