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حزب الله يبارك للمقاومة ويرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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نعيم قاسم
السبت، 18-01-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري- بارك الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم للشعب الفلسطيني ومقاومته اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال قاسم، لقد أفشل المقاومون والشعب الفلسطيني مخطط إسرائيل الكبير.

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وأضاف: نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته هذا الاتفاق الذي يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد.


وأكد أنه سيسجل التاريخ مكانة غزة في التضحيات في كسر مشروع العدو الإسرائيلي.


وأشار قاسم إلى أن الخلافات داخل الكيان ستزداد ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها، داعيا في الوقت نفسه الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهة الخروقات التي تجاوزت المئات وهذا أمر لا يمكن أن يستمر.


وبيّن أن الاتفاق حصرا هو في جنوب الليطاني وخرجنا بحمد الله تعالى مرفوعي الرأس، مؤكدا أنه لن يتمكن أحد من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية.


وتابع: نحن مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته، مضيفا أن مساهمة حزب الله وحركة أمل هي التي أدت إلى انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون بالتوافق.


كما وجه قاسم شكره للمقاومة في اليمن والعراق نظرا لما قدموه من تضحيات من أجل فلسطين.

 

RT

 
gnews

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عربي ودولي حزب الله يبارك للمقاومة ويرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة



 




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