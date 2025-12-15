الإثنين 2025-12-15 01:31 م

مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند

مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند
ارشيفية
الإثنين، 15-12-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-   لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم جراء اندلاع حريق في منشأة ترفيهية بمدينة "غوا" السياحية الهندية، وفق ما أعلن رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت ومسؤولون آخرون.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الهندية،ذكرت الشرطة، أن عددا من السياح كانوا ضمن الضحايا في الحريق الذي وقع في منشأة ترفيهية بمنطقة أربورا في مقاطعة شمال غوا.


وقال ساوانت في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن "ثلاثة إلى أربعة" من الضحايا هم من السياح، مضيفا أن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بحروقهم، بينما قضى الآخرون اختناقا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم

أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، مشروع فرز النفايات من المصدر في سوق السلطان – منطقة تلاع العلي، ضمن أنشطة مشروع "إدارة النفايات الصلبة في الأردن - SOWAS "، بتمويل من الحكومة الألمانية والاتحاد

أخبار محلية أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي

وزير العمل خالد البكار

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل

5

طب وصحة كيف تعزّز جهازك المناعي في فصل الشتاء؟

مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند

عربي ودولي مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند

ثلوج الأردن

الطقس فرصة لتساقط الثلوج في الاردن

555

طب وصحة لماذا يجب منع طفلك من شرب الشاي أو القهوة؟



 






الأكثر مشاهدة