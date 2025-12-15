مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند

الوكيل الإخباري- لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم جراء اندلاع حريق في منشأة ترفيهية بمدينة "غوا" السياحية الهندية، وفق ما أعلن رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت ومسؤولون آخرون.

وبحسب وكالة الأنباء الهندية،ذكرت الشرطة، أن عددا من السياح كانوا ضمن الضحايا في الحريق الذي وقع في منشأة ترفيهية بمنطقة أربورا في مقاطعة شمال غوا.