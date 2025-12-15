مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند

وبحسب وكالة الأنباء الهندية،ذكرت الشرطة، أن عددا من السياح كانوا ضمن الضحايا في الحريق الذي وقع في منشأة ترفيهية بمنطقة أربورا في مقاطعة شمال غوا.
وقال ساوانت في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن "ثلاثة إلى أربعة" من الضحايا هم من السياح، مضيفا أن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بحروقهم، بينما قضى الآخرون اختناقا.
