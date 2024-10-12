حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ وغارات على الجنوب والبقاع

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، في وقت مبكر من صباح السبت، أنه قصف بالصواريخ قاعدة سوما في الجولان السوري المحتل، كما قصف العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية بأكثر من مئة صاروخ في الـ24 ساعة الماضية، فيما واصلت إسرائيل غاراتها على بلدات في الجنوب وفي البقاع شرقي لبنان. اضافة اعلان





وأكد حزب الله أنه استهدف بالمدفعية للمرة الثانية تحركات للجنود الإسرائيليين عند بوابة فاطمة، وحقق إصابات مباشرة، كما استهدف بالصواريخ تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنتي هونين وزرعيت وموقع الجرداح، وفي مستوطنة كفار غلعادي ومربض الجيش الإسرائيلي في منطقة معيليا شمالي إسرائيل.



وأعلن الحزب في بيان آخر أنهاستهدف قوة مشاة وجرافة إسرائيلية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابها إصابة مباشرة.‏ كما ذكر أنه قصف بصاروخ ‌‏موجه جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تحاول الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة وأصابها إصابة مباشرة.



وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى وعرب العرامشة وإدميت شمالي إسرائيل.



وقبل ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل، إثر رصد طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان، واعترضت الدفاعات الجوية إحداهما.



وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة هرتسيليا بعد تفعيل صفارات الإنذار والاشتباه بتسلل مسيرة، في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أضرارا مادية لحقت بدار لرعاية المسنين في المدينة عقب سقوط شظايا صاروخ اعتراضي دون إصابات.

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