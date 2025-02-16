"حزب الله" يطالب الحكومة بحماية المعتصمين في بيروت ويستنكر تفريقهم

وقال "حزب الله" في بيان له اليوم الأحد إن "الاعتصام عند طريق المطار كان تحركًا سلميًا حضاريًا استنكارًا للتدخل الإسرائيلي في الشؤون اللبنانية"، داعيًا "الجيش للتحقيق في الاعتداء على اعتصام أمس واتخاذ إجراء يحفظ دور المؤسسة العسكرية في حماية الاستقرار".
وأشار الحزب إلى أن "إقدام جنود من الجيش اللبناني على إطلاق القنابل المسيلة للدموع يشكل اعتداءً على مواطنين سلميين".
وطالب الحزب الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، واتخاذ إجراءات جدية لمنع إسرائيل من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية.
كما دان "حزب الله" الحادثة التي تعرضت لها قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) أول من أمس في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدًا رفضه القاطع لأي استهداف لها، وكذلك لأي مسّ بالممتلكات العامة والخاصة.
ومساء الخميس، شهد محيط مطار بيروت الدولي حالة من الفوضى بعد أن قطع عشرات الشبان الطرق المؤدية إليه، ردًا على قرار السلطات بعدم استقبال رحلتين لخطوط "ماهان" الإيرانية كانتا متجهتين من طهران إلى بيروت. تجمع المحتجون، الذين رفعوا رايات "حزب الله"، على الطريق وأشعلوا النيران في الإطارات، مما أدى إلى شل الحركة المرورية بشكل كامل.
ووثّقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من التوتر بين المحتجين وعناصر الجيش اللبناني، الذي تدخل لفض الاشتباكات وإعادة فتح الطرق.
وتأتي هذه الأحداث بعد تداول مقطع فيديو من مطار طهران، يظهر فيه مسافر لبناني يدعو إلى قطع طريق مطار بيروت، قائلاً: "ننتظر منذ الصباح هنا. نحن لبنانيون.. ولا أحد يتحكم بنا"، وذلك بعد إلغاء رحلتهم المتجهة إلى بيروت.
روسيا اليوم
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