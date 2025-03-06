حكم روسي بسجن بريطاني 19 عاماً لقتاله مع الأوكران.. ولندن تندد

الوكيل الإخباري- قضت محكمة عسكرية روسية، الأربعاء، بسجن بريطاني لمدة 19 عامًا بتهمة قتاله في صفوف الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، في حكم ندّدت به لندن "بشدّة".



وقالت دائرة القضاء في منطقة كورسك، حيث تمّت محاكمة جيمس أندرسون (22 عامًا) خلف أبواب مغلقة، إنّ المواطن البريطاني أدين بتهمتي "الإرهاب" و**"الارتزاق"**. وأضافت أنّ المدان اعترف بالتهم الموجهة إليه، وبأنه قاتل في صفوف القوات الأوكرانية لأسباب مالية.



ومساء الأربعاء، أدانت لندن "بشدّة" هذا الحكم، معتبرةً أنّه صدر استنادًا إلى "اتهامات كاذبة".



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنّه "بموجب القانون الدولي، لا يمكن محاكمة أسرى الحرب لمشاركتهم في أعمال عدائية. نحن نطالب روسيا باحترام هذه الالتزامات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، والتوقف عن استخدام أسرى الحرب لأغراض سياسية ودعائية". وأضاف "نحن على اتصال وثيق مع عائلة أندرسون ونقدّم له الدعم القنصلي".



اضافة اعلان