حكم روسي بسجن بريطاني 19 عاماً لقتاله مع الأوكران.. ولندن تندد

وقالت دائرة القضاء في منطقة كورسك، حيث تمّت محاكمة جيمس أندرسون (22 عامًا) خلف أبواب مغلقة، إنّ المواطن البريطاني أدين بتهمتي "الإرهاب" و**"الارتزاق"**. وأضافت أنّ المدان اعترف بالتهم الموجهة إليه، وبأنه قاتل في صفوف القوات الأوكرانية لأسباب مالية.
ومساء الأربعاء، أدانت لندن "بشدّة" هذا الحكم، معتبرةً أنّه صدر استنادًا إلى "اتهامات كاذبة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنّه "بموجب القانون الدولي، لا يمكن محاكمة أسرى الحرب لمشاركتهم في أعمال عدائية. نحن نطالب روسيا باحترام هذه الالتزامات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، والتوقف عن استخدام أسرى الحرب لأغراض سياسية ودعائية". وأضاف "نحن على اتصال وثيق مع عائلة أندرسون ونقدّم له الدعم القنصلي".
وأضاف: "نحن على اتصال وثيق مع عائلة أندرسون ونقدّم له الدعم القنصلي".
من ناحيتها، قالت لجنة التحقيق الروسية إنّ أندرسون دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 "بشكل غير قانوني" إلى منطقة كورسك الروسية، حيث لا يزال الجيش الأوكراني يسيطر على مئات الكيلومترات المربعة منذ الهجوم المفاجئ الذي شنّه في آب/أغسطس 2024.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن أندرسون ارتكب قبل "اعتقاله" في منطقة كورسك "جرائم ضد السكان المدنيين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويُصدر القضاء الروسي باستمرار أحكامًا مشددة على الجنود الأوكرانيين الذين يتم أسرهم في ساحة المعركة، ثم يُحاكمون خلف أبواب مغلقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وسبق للقضاء الروسي أن أدان مرارًا أجانب يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني، متهمًا إياهم بأنهم "مرتزقة" وليسوا متطوعين.
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