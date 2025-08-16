ماكرون وستارمر وميرتس يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا

ويأتي الاجتماع الذي سيعقد عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش، عشية زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، وعقب قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية الجمعة.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
-
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين
-
بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة
-
الجزائر تعلن الحداد
-
ترامب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي
-
زيلينسكي: أوكرانيا تدعم عقد قمة ثلاثية ومستعدة للتعاون
-
18 قتيلاً إثر حادث تدهور حافلة في الجزائر
-
قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا تبدأ في ألاسكا