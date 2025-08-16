السبت 2025-08-16 07:55 م
 

ماكرون وستارمر وميرتس يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا

الوكيل الإخباري-   يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد اجتماعا عبر الفيديو مع "تحالف الراغبين" المؤيد لكييف، بهدف التحضير للمراحل التالية من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، على ما أعلن قصر الإليزيه السبت.

ويأتي الاجتماع الذي سيعقد عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش، عشية زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، وعقب قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية الجمعة.

 
 
