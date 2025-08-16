السبت 2025-08-16 04:26 م
 

زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين

زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
السبت، 16-08-2025 03:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه سيتوجه الاثنين إلى واشنطن لمناقشة "إنهاء القتل والحرب" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وقال زيلينسكي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلعه على "النقاط الرئيسية" في محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مكالمة مطوّلة" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء عودته إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، بعد القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

وقالت ليفيت للصحفيين على متن "إير فورس وان"، إنّ ترامب تحدث أيضا مع قادة حلف شمال الأطلسي. ونزل ترامب من الطائرة في الساعة 2:45 صباح السبت . ولم يجب على أسئلة الصحفيين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين انتشال جثمان صحفية بغزة بعد 44 يوما على قصف منزلها

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية برام الله

زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين

عربي ودولي زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين

عربة الترخيص المتنقلة

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جانب من التكريم

أخبار محلية وزير الثقافة يكرم أوائل الثانوية العامة في المملكة

بلدية عجلون الكبرى

أخبار محلية تشكيل لجنة في عجلون لفحص سلامة البيوت القديمة المهجورة والشروع في إزالتها

جانب من التكريم

أخبار محلية وزير الصحة يكرم فريقًا طبيًا على نجاح عملية زراعة طرف مبتور لطفلة

بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة

عربي ودولي بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة