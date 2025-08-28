دول الناتو تعلن تخصيص 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي

وبحسب أحدث البيانات التي نشرها الحلف، سيبلغ كل الأعضاء، بمن فيهم بلجيكا وكندا وإسبانيا وإيطاليا، هذا الهدف بحلول نهاية 2025. واحتاجت هذه الدول الى زهاء عشرة أعوام لتحقيق ما وضعه الحلف هدفا له في العام 2014 عقب إعلان روسيا ضمّ شبه جزيرة القرم.
