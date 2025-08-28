الخميس 2025-08-28 11:34 ص
 

دول الناتو تعلن تخصيص 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي

مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل
الخميس، 28-08-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   أكد حلف شمال الأطلسي الخميس، أن كل دوله الأعضاء البالغ عددها 32، ستخصص 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للانفاق في المجال الدفاعي هذه السنة، بينما تستعد لزيادات إضافية كبيرة خلال العقد المقبل.

وبحسب أحدث البيانات التي نشرها الحلف، سيبلغ كل الأعضاء، بمن فيهم بلجيكا وكندا وإسبانيا وإيطاليا، هذا الهدف بحلول نهاية 2025. واحتاجت هذه الدول الى زهاء عشرة أعوام لتحقيق ما وضعه الحلف هدفا له في العام 2014 عقب إعلان روسيا ضمّ شبه جزيرة القرم.

 
 
