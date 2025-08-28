دول الناتو تعلن تخصيص 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي

الوكيل الإخباري- أكد حلف شمال الأطلسي الخميس، أن كل دوله الأعضاء البالغ عددها 32، ستخصص 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للانفاق في المجال الدفاعي هذه السنة، بينما تستعد لزيادات إضافية كبيرة خلال العقد المقبل.

