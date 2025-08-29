تعيين غينية مديرًا تنفيذيًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان

وحسب بيان أممي فان كيتيا كانت تشغل منصب المدير التنفيذي بالإنابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ولديها أكثر من ثلاثة عقود من القيادة في التنمية الدولية والخدمة العامة.
وتشمل مسيرتها المهنية، العمل كوزيرة للتعاون والإدماج الأفريقي لجمهورية غينيا، بالإضافة إلى خبرة واسعة داخل الأمم المتحدة.
