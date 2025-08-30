السبت 2025-08-30 11:27 ص
 

الجيش الأوكراني: استهداف مصفاتي نفط روسيتين خلال الليل

رجل إطفاء يعمل في موقع مبنى سكني تعرض لقصف روسي بطائرة مسيرة وصاروخ
رجل إطفاء أوكراني يعمل في موقع مبنى سكني تعرض لقصف روسي بطائرة مسيرة وصاروخ
 
السبت، 30-08-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الأوكراني السبت إنه استهدف مصفاتي نفط في منطقتي كراسنودار وسيزران الروسيتين خلال الليل.اضافة اعلان


وسجل الجيش وقوع عدة انفجارات وحريق عند مصفاة كراسنودار بجنوب روسيا، والتي تنتج ثلاثة ملايين طن من المنتجات النفطية الخفيفة سنويًا.

وقالت السلطات الروسية في كراسنودار إن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارًا بإحدى وحدات المصفاة مما أدى إلى اندلاع حريق امتد على مساحة 300 متر مربع، قبل إخماده لاحقًا.

وكتبت السلطات على تطبيق تيليغرام أنه لم تقع إصابات وجرى إجلاء العاملين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار خلال الليل.

وذكر الجيش الأوكراني أن حريقًا اندلع أيضًا في موقع مصفاة سيزران في منطقة سامارا، والتي بلغت طاقتها الإنتاجية 8.5 مليون طن سنويًا قبل أغسطس/آب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رجل إطفاء يعمل في موقع مبنى سكني تعرض لقصف روسي بطائرة مسيرة وصاروخ

عربي ودولي الجيش الأوكراني: استهداف مصفاتي نفط روسيتين خلال الليل

خارطة سير عمل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان

أخبار محلية بدء الأعمال المبكرة لمشروع الناقل الوطني للمياه وإقرار الملاحق الفنية له

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير

أخبار محلية الصناعة : تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة يعزز بيئة ومناخ الاستثمار

وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور

أخبار محلية وزير الصحة يعد بحل مشكلة مواعيد صور الاشعة بالمستشفيات الحكومية

سديم النسر (M16)

أخبار محلية مشهد كوني ساحر... فلكيون أردنيون ينجحون في رصد وتصوير سديم النسر M16

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يكثف عدوانه على أحياء مدينة غزة بقصف جوي ومدفعي

تعبيرية

أخبار محلية تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء

مصاغات ذهبية

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت



 
 





الأكثر مشاهدة