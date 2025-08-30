الجيش الأوكراني: استهداف مصفاتي نفط روسيتين خلال الليل

11:19 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الأوكراني السبت إنه استهدف مصفاتي نفط في منطقتي كراسنودار وسيزران الروسيتين خلال الليل. اضافة اعلان





وسجل الجيش وقوع عدة انفجارات وحريق عند مصفاة كراسنودار بجنوب روسيا، والتي تنتج ثلاثة ملايين طن من المنتجات النفطية الخفيفة سنويًا.



وقالت السلطات الروسية في كراسنودار إن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارًا بإحدى وحدات المصفاة مما أدى إلى اندلاع حريق امتد على مساحة 300 متر مربع، قبل إخماده لاحقًا.



وكتبت السلطات على تطبيق تيليغرام أنه لم تقع إصابات وجرى إجلاء العاملين.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار خلال الليل.



وذكر الجيش الأوكراني أن حريقًا اندلع أيضًا في موقع مصفاة سيزران في منطقة سامارا، والتي بلغت طاقتها الإنتاجية 8.5 مليون طن سنويًا قبل أغسطس/آب.