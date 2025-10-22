الأربعاء 2025-10-22 05:00 م
 

"المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الأربعاء، 22-10-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-    نظم صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأربعاء، ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي وتبادل الآراء والمقترحات بين موظفي الصندوق وعدد من الشركاء، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة من خدمات الصندوق.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للصندوق، تهدف الورشة إلى استعراض مسودة سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية والخطة التنفيذية المرتبطة بها، إلى جانب جمع التغذية الراجعة من المشاركين والتوافق على الخطوات اللاحقة.


وتضمنت الورشة عروضا تقديمية حول محاور السياسة، إضافة إلى جلسات نقاشية مخصصة لتحديد مجالات التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، ورصد أبرز التحديات، ومناقشة خارطة الطريق والإجراءات المقترحة لتضمينها في الخطة التنفيذية، وصولا إلى صياغة توصيات عملية تدعم اعتماد السياسة وتطبيقها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين إجراءات الكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يستهدف ضم الضفة الغربية

ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

أخبار محلية ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP) في العاصمة الفرنسية

أخبار محلية مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP) في العاصمة الفرنسية

اليمين المتطرف يضغط .. الكنيست يبحث فرض السيادة على الضفة

فلسطين الكنيست الإسرائيلي يصادق "بالقراءة التمهيدية" على مقترح ضم الضفة الغربية

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي

2

منوعات الذهب الخفي في نهر نالفجاس: كيف تحولت الطبيعة والتراث إلى ترند عالمي؟ فيديو

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض جديد على أسعار الذهب في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة