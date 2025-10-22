"المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي

وبحسب بيان للصندوق، تهدف الورشة إلى استعراض مسودة سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية والخطة التنفيذية المرتبطة بها، إلى جانب جمع التغذية الراجعة من المشاركين والتوافق على الخطوات اللاحقة.
وتضمنت الورشة عروضا تقديمية حول محاور السياسة، إضافة إلى جلسات نقاشية مخصصة لتحديد مجالات التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، ورصد أبرز التحديات، ومناقشة خارطة الطريق والإجراءات المقترحة لتضمينها في الخطة التنفيذية، وصولا إلى صياغة توصيات عملية تدعم اعتماد السياسة وتطبيقها.
