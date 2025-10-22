"المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي

الوكيل الإخباري- نظم صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأربعاء، ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي وتبادل الآراء والمقترحات بين موظفي الصندوق وعدد من الشركاء، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة من خدمات الصندوق.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للصندوق، تهدف الورشة إلى استعراض مسودة سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية والخطة التنفيذية المرتبطة بها، إلى جانب جمع التغذية الراجعة من المشاركين والتوافق على الخطوات اللاحقة.