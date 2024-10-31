رئيس الأرجنتين يقيل وزيرة خارجيته لتصويتها ضد العقوبات الأمريكية على كوبا

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدروني في منشور على منصة "إكس" أن وزير الخارجية الجديد لجمهورية الأرجنتين هو خيراردو فيرثين، السفير السابق لدى الولايات المتحدة"، وذلك بعيد تبني الأمم المتحدة قرارا ضد الحظر الأمريكي المفروض على كوبا بغالبية ساحقة بلغت 187 صوتا مقابل صوتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع مولدافيا عن التصويت، وتصويت الأرجنتين ضد الحظر.
وبعد إعلان الإقالة، عمد ميلي الذي انتخب رئيسا في ديسمبر، إلى إعادة نشر تعليق لعضو في البرلمان أعربت فيه عن "افتخارها بحكومة لا تدعم الطغاة أو لا تتواطأ معهم. تعيش كوبا الحرة".
وخيراردو فيرثين، هو رجل أعمال أرجنتيني ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وترأس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية بين عامي 2009 و2021، قبل أن يعينه ميلي سفيرا للأرجنتين لدى الولايات المتحدة.
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