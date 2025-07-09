الأربعاء 2025-07-09 12:44 ص
 

رئيس المخابرات الفرنسية: موقع مخزون اليورانيوم الإيراني غير معروف على وجه اليقين

مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
 
الأربعاء، 09-07-2025 12:25 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر، الثلاثاء، إن بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب دُمرت جراء غارات أميركية وإسرائيلية، لكن موقع الكمية المتبقية غير معروف على وجه اليقين.اضافة اعلان


وأضاف ليرنر في مقابلة تلفزيونية، أن جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني عادت إلى الوراء لعدة أشهر بعد الغارات الجوية، لكن في حين أن لدى باريس مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إلا أنه لن يتم القطع بمكانها لحين عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران.
 
 
gnews

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