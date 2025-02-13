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رئيس الوزراء المصري: نرفض تماما التهجير ونقف بجانب الشعب الفلسطيني

علم مصر
علم مصر
الخميس، 13-02-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على ثوابت الموقف المصري الرافض بالكامل تهجير الشعب الفلسطيني.

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وقال "إننا كدولة نقف تماما مع حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته"، مشددًا على أن مصر تقدم كل الدعم في هذه المرحلة المهمة جدا، وتقف بجانب الشعب الفلسطيني.


وأشار رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن مصر ستستضيف قمة عربية طارئة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، كما أكد أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف معاناة أهالي القطاع.


وأكد على أهمية جهود التواصل الدائم مع قادة العالم والمنظمات الدولية للتشاور بشأن الظروف الطارئة التي تشهدها المنطقة.

 
gnews

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