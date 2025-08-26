ربع سكان العالم يفتقرون لمياه صالحة للشرب

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن واحدا من كل 4 أشخاص في العالم لم يحصل على مياه شرب مدارة بأمان في العام الماضي، مع اعتماد أكثر من 100 مليون شخص على مياه الشرب من مصادر سطحية مثل الأنهار والبرك والقنوات.

وأفادت الوكالتان الأمميتان، في بيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء بأن نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يفاقم خطر تعرض مليارات الأشخاص للإصابة بالأمراض.



وأشارتا في دراسة مشتركة إلى أن العالم ما يزال بعيدا عن تحقيق هدف التغطية الشاملة لهذه الخدمات بحلول سنة 2030، محذّرتين من أن هذا الهدف يزداد صعوبة.

