مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

وأوضح المسؤول الأميركي أن 244 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية دخلت غزة عبر المعبر يوم الأربعاء، فيما شهد اليوم الخميس استمرار العمل في المعبر لإدخال المزيد من الشحنات.
