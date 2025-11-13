مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

10:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753769 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، اليوم الخميس، عن فتح معبر زيكيم بين إسرائيل وقطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين، في خطوة وصفها بأنها نتيجة مباشرة للجهود الدبلوماسية الأميركية المكثفة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. اضافة اعلان





وأوضح المسؤول الأميركي أن 244 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية دخلت غزة عبر المعبر يوم الأربعاء، فيما شهد اليوم الخميس استمرار العمل في المعبر لإدخال المزيد من الشحنات.

