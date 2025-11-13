الخميس 2025-11-13 11:40 م
 

مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين
مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين
 
الخميس، 13-11-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلن القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، اليوم الخميس، عن فتح معبر زيكيم بين إسرائيل وقطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين، في خطوة وصفها بأنها نتيجة مباشرة للجهود الدبلوماسية الأميركية المكثفة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.اضافة اعلان


وأوضح المسؤول الأميركي أن 244 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية دخلت غزة عبر المعبر يوم الأربعاء، فيما شهد اليوم الخميس استمرار العمل في المعبر لإدخال المزيد من الشحنات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

عربي ودولي إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

عربي ودولي لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

عربي ودولي الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

عربي ودولي مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

فلسطين إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

عربي ودولي مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

ل

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

عربي ودولي اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية



 
 





الأكثر مشاهدة