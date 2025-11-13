الخميس 2025-11-13 11:40 م
 

اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

الخميس، 13-11-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري-   أثار مقتل مهندس كيمياء نووية في منطقة كرموز غرب الإسكندرية حالة من الغضب والاستياء الواسع في مصر، إثر حادث إطلاق نار مروع استُهدِفَ فيه في شارع جانبي مساء أمس.اضافة اعلان


ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان المهندس، البالغ من العمر 35 عامًا، يسير بمفرده في أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، عندما فاجأه شخص مجهول وأسقطه أرضًا، قبل أن يطلق عليه وابلًا من الرصاص.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجاني أفرغ خزينة السلاح بالكامل في جسد الضحية، وقدّر عدد الطلقات بنحو 13 طلقة.

عقب ارتكاب الجريمة، لاذ المسلح بالفرار مستقلًا سيارة من طراز «لادا» كانت تنتظره في مكان قريب.

تفاصيل الواقعة:

كان الضحية يسير وحيدًا في شارع جانبي بمنطقة كرموز.

تعرّض لهجوم مفاجئ من شخص مجهول أسقطه أرضًا ثم أطلق عليه النار بشكل متكرر.

الجاني هرب من مسرح الجريمة باستخدام سيارة «لادا».

الإجراءات الأمنية والتحقيقات:

انتقلت قوات الأمن فورًا إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة.

بدأت الأجهزة المختصة في رفع البصمات، وجمع الفوارغ النارية، وتوثيق الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة «كوم الدكة» لتشريحه، بهدف تحديد عدد الطلقات بدقة، وساعة الوفاة، وتحليل الدوافع المحتملة.

تُجرى حاليًا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحيط، كما تستمع الجهات المختصة إلى أقوال شهود العيان الذين شاهدوا مراحل الحادث.

ويتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية بيانًا رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة يوضح آخر مستجدات التحقيقات ويعلن فيه عن أي تطورات في ملف القضية.

