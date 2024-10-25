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روسيا تصادق على اتفاقية الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية

علم روسيا
علم روسيا
الجمعة، 25-10-2024 12:30 ص

الوكيل الإخباري-   صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الخميس، على اتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على الدفاع المشترك والمساعدة العسكرية المتبادلة في حال تعرضت أي منهما لهجوم عسكري.

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وقال مجلس النواب الروسي في بيان صحفي :"صادق المجلس على الاتفاقية التي تلزم روسيا وكوريا الشمالية بتقديم المساعدة العسكرية على الفور باستخدام كل الوسائل إذا تعرضت أي منهما لهجوم".

 
gnews

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