روسيا تصادق على اتفاقية الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري- صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الخميس، على اتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على الدفاع المشترك والمساعدة العسكرية المتبادلة في حال تعرضت أي منهما لهجوم عسكري.

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