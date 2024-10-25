روسيا تصادق على اتفاقية الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية

وقال مجلس النواب الروسي في بيان صحفي :"صادق المجلس على الاتفاقية التي تلزم روسيا وكوريا الشمالية بتقديم المساعدة العسكرية على الفور باستخدام كل الوسائل إذا تعرضت أي منهما لهجوم".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الاعلام العبري: الرد الإسرائيلي على إيران "قريب وآت"
-
إغلاق أكثر من 100 منشأة صحية بلبنان بسبب العدوان الإسرائيلي
-
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مبانٍ في بيروت استعدادا لقصفها
-
مستجدات الرد الإسرائيلي على إيران - تفاصيل
-
سماع دوي انفجار في ريف دمشق ويجري التحقق من طبيعته
-
مقتل 5 جنود للاحتلال في معارك لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
-
الجامعة العربية تطالب بالوقف الفورى للعدوان الإسرائيلي على غزة
-
"حزب الله" يعلن تدمير دبابة ميركافا وقتل وجرح طاقمها