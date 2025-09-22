زعيم كوريا الشمالية: الحوار مع واشنطن ممكن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي

06:12 ص

الوكيل الإخباري- قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده لا ترى ما يمنع من الدخول في حوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن الإصرار على تخلي بلاده عن الأسلحة النووية.





ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله خلال اجتماع مجلس الشعب الأعلى إنه لا يزال يحمل ذكريات طيبة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.