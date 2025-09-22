زعيم كوريا الشمالية: الحوار مع واشنطن ممكن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله خلال اجتماع مجلس الشعب الأعلى إنه لا يزال يحمل ذكريات طيبة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا تحدد 5 تشرين الأول موعدا لانتخابات مجلس الشعب
-
زعيم الديمقراطيين: ترامب يدفع أميركا نحو "الديكتاتورية"
-
البابا: الكنيسة متضامنة مع الأشقاء والشقيقات الذين يعانون في الأرض المعذبة بغزة
-
إسرائيل: "نأسف" لوقوع قتلى مدنيين في جنوب لبنان
-
ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة
-
مطار برلين يعلن عن تأخير وإلغاء رحلات بسبب هجوم إلكتروني
-
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
-
الديمقراطيون يهاجمون ترامب بعد ضغطه على وزارة العدل