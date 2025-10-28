الثلاثاء 2025-10-28 01:46 م
 

زيلينسكي يطلب من ترامب الضغط على شي لخفض دعمه لروسيا

زيلينسكي
زيلينسكي
 
الثلاثاء، 28-10-2025 12:50 م
الوكيل الإخباري-   طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض دعمه لروسيا، عندما يلتقيان خلال الأسبوع الحالي.اضافة اعلان


وقال زيلينسكي للصحفيين، الثلاثاء، "أعتقد أن ذلك سيكون من الخطوات القوية (لترامب)، خصوصا إذا كانت الصين، بعد هذه الخطوة العقابية الحاسمة، مستعدة لخفض وارداتها" من روسيا.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى دعم مالي أوروبي لمواصلة القتال ضد القوات الروسية لعامين آخرين أو ثلاثة.

وأضاف "أكدت ذلك مجددا لجميع القادة الأوروبيين. أبلغتهم بأننا لن نقاتل لعقود، لكن عليكم أن تظهروا أن بإمكانكم تقديم دعم مالي مستقر لأوكرانيا لبعض الوقت".

وأضاف "لذا، لديهم هذا البرنامج في بالهم، عامان إلى ثلاثة أعوام"، في إشارة إلى مقترح للمفوضية الأوروبية للإفراج تدريجا عن أصول روسية مجمّدة لتمويل أوكرانيا.
 
 
