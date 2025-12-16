الثلاثاء 2025-12-16 12:34 ص

"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

الثلاثاء، 16-12-2025 12:08 ص
الوكيل الإخباري-  هنّأت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، برئاسة النائب محمد المحارمة، المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، بمناسبة فوزه المستحق وتأهله إلى المباراة النهائية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس روح العزيمة والانضباط، والأداء المميز الذي قدّمه نشامى الوطن في مشوارهم البطولي.اضافة اعلان


وقال المحارمة إن النشامى أثبتوا من خلال هذا الفوز أنهم على قدر المسؤولية الوطنية، وأنهم يمثلون الأردن بأفضل صورة، بما تحلّوا به من إصرار وروح عالية وعمل جماعي منظم.

وأضاف أن هذا الإنجاز أسعد الأردنيين كافة، ورسّخ حالة الفخر والاعتزاز بالمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن خطوة واحدة فقط تفصل النشامى عن المجد، وكل الثقة معقودة بهم لتحقيق اللقب ورفع راية الوطن عاليًا في المحفل الرياضي.

وأكدت اللجنة على دعمها الكامل والمتواصل للمنتخب الوطني، متمنية للنشامى التوفيق في المباراة النهائية، وتحقيق البطولة التي ينتظرها الأردنيون بشغف.
 
 


