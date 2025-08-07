الخميس 2025-08-07 06:14 م
 

شهيد وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الخميس، 07-08-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد مواطن سوري، وأصيب آخران، جراء الغارة الإسرائيلية ليلا على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الصحة اللبنانية صباح اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة استهدفت مرآبا للآليات والجرافات يقع بجوار منازل مأهولة في دير سريان، بالإضافة إلى بلدتي نهر زوطر والقنطرة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

جانب من المؤتمر

أخبار محلية التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

تعبيرية

مناسبات محمد مهند البيايضه .. مبارك النجاح

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي

تعبيرية

أخبار محلية الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة

ارشيفية

أخبار محلية ازدحامات مرورية في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة