شهيد وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة استهدفت مرآبا للآليات والجرافات يقع بجوار منازل مأهولة في دير سريان، بالإضافة إلى بلدتي نهر زوطر والقنطرة.
