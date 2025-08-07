شهيد وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن سوري، وأصيب آخران، جراء الغارة الإسرائيلية ليلا على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الصحة اللبنانية صباح اليوم الخميس.

