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شويغو: المظلة النووية الروسية تغطي منطقة معاهدة الأمن الجماعي

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سيرغي شويغو
الخميس، 28-11-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري- قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن المظلة النووية الروسية، وفقا للعقيدة النووية المحدثة، تمتد كما في السابق لتشمل في المقام الأول بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

جاء ذلك ضمن تصريحات شويغو عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث تابع: "أود الإشارة إلى أن العقيدة القديمة نصت أيضا على هذه المظلة التي تشمل كذلك حلفاءنا. وكان هذا أمرا جليا ومنصوصا عليه بوضوح. أما العقيدة الجديدة، فمن الطبيعي أن تتعامل مع الحلفاء على نفس النهج، إلا أن هناك إضافة منفصلة، وهامة للغاية، في رأيي، تتعلق ببيلاروس".

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وأكد شويغو على أن معايير استخدام الأسلحة النووية يتم تحديدها الآن وفقا للعقيدة المحدثة، بما في ذلك عند شن عدوان على بيلاروس بالأسلحة التقليدية يسفر عن تهديد لوجود الدولة.

 

RT

 
gnews

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