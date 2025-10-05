الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

06:38 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.





وأفاد بأن صافرات الإنذار دُفّعت في عدة مناطق داخل إسرائيل، إثر رصد التهديد الصاروخي، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار حتى الآن.



