الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل
الأحد، 05-10-2025 06:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.اضافة اعلان


وأفاد بأن صافرات الإنذار دُفّعت في عدة مناطق داخل إسرائيل، إثر رصد التهديد الصاروخي، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار حتى الآن.
 
 
