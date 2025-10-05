ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 17 قتيلا

05:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748597 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا إلى 17 قتيلاً، على ما أفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، يودهي برامانتيو، السبت في بيان، فيما لا يزال نحو خمسين شخصًا في عداد المفقودين. اضافة اعلان





وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطوابق في جزيرة جاوة فجأة، يوم الاثنين، أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.



وانتشل عناصر الإنقاذ جثتين وجزءًا من جثة، السبت، لترتفع حصيلة القتلى إلى 17، بحسب مدير العمليات.



وأضاف: "عمليات البحث لا تزال جارية".



وأكد مدير الوكالة للبحث والإنقاذ، نانانغ سيجيت، الحصيلة.



وكان عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن 49 مفقودًا، على ما أفاد مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوهاريانتو، قبل انتشال هذه الجثث.



وأضاف أن عدد الضحايا مرشّح للارتفاع، فيما بدأ المسعفون باستخدام آليات مثل الرافعات لإزالة الأنقاض.



وأوضح مسؤولو عمليات الإنقاذ، الخميس، أنهم لم يرصدوا أي مؤشر إلى وجود ناجين، مما قد يعني أن الحصيلة سترتفع بشكل كبير.



ووافقت عائلات المفقودين، الخميس، على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادةً المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.



وتواجه عمليات الإنقاذ صعوبات، لأن الارتجاجات في مكان معين قد تؤثر على أجزاء أخرى من المبنى، على ما أفاد مسؤولون.