عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض

الوكيل الإخباري- ناشدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ألا يتخلى عن المختطفين"، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم. اضافة اعلان





وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "حكومة نتنياهو تضيق الخناق على حماس وتنسف أي فرصة لإبرام اتفاق"، مؤكدة أن "من يهتم فعلاً بإعادة المختطفين ينبغي أن يستغل كل فرصة للتفاوض".



وأضافت: "لقد حان الوقت لمطالبة حكومة نتنياهو بإرسال فريق التفاوض فورًا، وعدم المماطلة في اتخاذ القرارات المصيرية"، مشددة على أن استمرار الوضع الراهن يفاقم معاناة الأسرى وعائلاتهم.



كما جددت العائلات مطالبتها بإنهاء الحرب، معتبرة أن أي تأخير في التحرك السياسي يهدد مصير المحتجزين ويجعل عودتهم أكثر صعوبة.