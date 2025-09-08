عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "حكومة نتنياهو تضيق الخناق على حماس وتنسف أي فرصة لإبرام اتفاق"، مؤكدة أن "من يهتم فعلاً بإعادة المختطفين ينبغي أن يستغل كل فرصة للتفاوض".
وأضافت: "لقد حان الوقت لمطالبة حكومة نتنياهو بإرسال فريق التفاوض فورًا، وعدم المماطلة في اتخاذ القرارات المصيرية"، مشددة على أن استمرار الوضع الراهن يفاقم معاناة الأسرى وعائلاتهم.
كما جددت العائلات مطالبتها بإنهاء الحرب، معتبرة أن أي تأخير في التحرك السياسي يهدد مصير المحتجزين ويجعل عودتهم أكثر صعوبة.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية
-
السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم
-
إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث
-
سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية
-
الجزائر .. مقتل عريف أول خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة
-
اجتماع دولي حاسم بين إيران والوكالة الدولية في مصر
-
ضربة موجعة لماكرون.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو
-
شي جين بينغ يدعو إلى دعم التعددية ونظام عالمي عادل