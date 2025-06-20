البرلمان العربي يدعو إلى معالجة جذرية لخطاب الكراهية

الوكيل الإخباري- دعا البرلمان العربي إلى معالجة جذرية لخطاب الكراهية الذي بات يتجلى في الإجراءات التمييزية التي تستهدف جنسيات وشعوب بأكملها وتظهر في الخطاب الإعلامي المتطرف وفي سوق العمل وفي قوانين الهجرة وفي السياسات الأمنية.

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جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في حلقة النقاش رفيعة المستوى التي عقدت في إطار "المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان"، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي في روما.



واستنكر اليماحي، الموقف الدولي المُتخاذل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض على مدار أكثر من عام ونصف لأبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، في ظل صمت دولي مُخجل، وكأن الدم الفلسطيني ليس مثل دماء باقي البشر.



وأكد، أنه آن الأوان لوضع حد للنفاق الدولي وازدواجية المعايير وأن نُعيد للعدالة معناها، وللكرامة الإنسانية احترامها أيًّا كانت العقيدة أو الهوية أو الانتماء.