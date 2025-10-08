غوتيريش يتابع مع يجري في مدغشقر

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، يتابع عن كثب الوضع في مدغشقر، حيث يشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح المأساوي وتدمير الممتلكات منذ بداية الاحتجاجات التي يقودها الشباب في 25 أيلول.

وأكد غوتيريش حسب بيان صدر باسمه أن الاحتجاجات يجب أن تتم بطريقة سلمية، مع احترام الحياة والممتلكات وسيادة القانون.