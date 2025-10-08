غوتيريش يتابع مع يجري في مدغشقر

وأكد غوتيريش حسب بيان صدر باسمه أن الاحتجاجات يجب أن تتم بطريقة سلمية، مع احترام الحياة والممتلكات وسيادة القانون.
كما دعا إلى "الحوار من أجل تمهيد طريق بنّاء للمضي قدماً".
