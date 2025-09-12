غوتيريش يتصل مع أمير قطر

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، تحدث مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث عبّر عن تضامنه بعد الهجوم الذي شنّته إسرائيل في الدوحة.

وحسب بيان أممي مقتضب، فقد تحدث غوتيريش أيضًا مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وناقشا "القضية النووية وأيضًا الوضع في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز المستمر للموظفين الأمميين وآخرين في ذلك البلد".

