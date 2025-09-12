الجمعة 2025-09-12 08:50 ص
 

غوتيريش يتصل مع أمير قطر

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 12-09-2025 08:33 ص

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، تحدث مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث عبّر عن تضامنه بعد الهجوم الذي شنّته إسرائيل في الدوحة.

وحسب بيان أممي مقتضب، فقد تحدث غوتيريش أيضًا مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وناقشا "القضية النووية وأيضًا الوضع في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز المستمر للموظفين الأمميين وآخرين في ذلك البلد".

 

بترا

 
 
