غوتيريش يحذر من انتشار الصراعات في العالم

وأكد غوتيريش في كلمته أمام الدورة التاسعة عشرة للجنة التنظيمية التابعة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، أن بنية بناء السلام، تشكل أدوات أساسية للمساعدة في ترجمة التطلعات إلى واقع ملموس.
وتتألف هذه البنية من اللجنة ومكتب دعم بناء السلام وصندوق بناء السلام، وتعمل بالتعاون مع فرق الأمم المتحدة القُطرية.
وحذر غوتيريش بالقول، " إن عالمنا في ورطة، ونشهد انتشار الصراعات واتساع الانقسامات الجيوسياسية، ونواجه أزمة مناخية متفاقمة واتساع فجوة التفاوت" مضيفا أن كل هذا وأكثر من ذلك "يجعل عمل لجنة بناء السلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأشار غوتيريش إلى موافقة الجمعية العامة على المساهمات المقررة لصندوق بناء السلام تشكل خطوة مهمة إلا أنه قال إنها" لا تزال بعيدة كل البعد عن القفزة الكمية البالغة 500 مليون دولار سنويا المطلوبة".
وأعرب غوتيريش عن ثقته في أن مراجعة بنية بناء السلام سوف تدرس بشكل أكبر كيفية ضمان القدرة على التنبؤ بالموارد وكفايتها واستدامتها للصندوق، بما في ذلك من خلال استكشاف آليات التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المختلط.
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