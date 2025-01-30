 
الجمعة 2025-01-31 12:13 ص
 

غوتيريش يحذر من انتشار الصراعات في العالم

غوتيريش
غوتيريش
الخميس، 30-01-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري-   شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس على ضرورة العمل بدون تردد للسعي إلى تحقيق السلام واستدامته محذرا من انتشار الصراعات والانقسامات و"الورطة" التي تواجه العالم.

اضافة اعلان


وأكد غوتيريش في كلمته أمام الدورة التاسعة عشرة للجنة التنظيمية التابعة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، أن بنية بناء السلام، تشكل أدوات أساسية للمساعدة في ترجمة التطلعات إلى واقع ملموس.
وتتألف هذه البنية من اللجنة ومكتب دعم بناء السلام وصندوق بناء السلام، وتعمل بالتعاون مع فرق الأمم المتحدة القُطرية.


وحذر غوتيريش بالقول، " إن عالمنا في ورطة، ونشهد انتشار الصراعات واتساع الانقسامات الجيوسياسية، ونواجه أزمة مناخية متفاقمة واتساع فجوة التفاوت" مضيفا أن كل هذا وأكثر من ذلك "يجعل عمل لجنة بناء السلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".


وأشار غوتيريش إلى موافقة الجمعية العامة على المساهمات المقررة لصندوق بناء السلام تشكل خطوة مهمة إلا أنه قال إنها" لا تزال بعيدة كل البعد عن القفزة الكمية البالغة 500 مليون دولار سنويا المطلوبة".


وأعرب غوتيريش عن ثقته في أن مراجعة بنية بناء السلام سوف تدرس بشكل أكبر كيفية ضمان القدرة على التنبؤ بالموارد وكفايتها واستدامتها للصندوق، بما في ذلك من خلال استكشاف آليات التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المختلط.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما

الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر

روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية

عربي ودولي روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية

ارشيفية

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً جديداً

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب يلتقي نظيره المصري في القاهرة

غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر من انتشار الصراعات في العالم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إرسال نتائج قروض ومنح صندوق دعم الطالب الجامعي للمستفيدين منها

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يطلق خدمة "دراجة الإسعاف" لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة



 




الأكثر مشاهدة