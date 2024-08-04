فيديو- بايدن للصحفيين: أنتم عالقون معي كرئيس لمدة 100 أو 90 يوما!

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، وهو يوجه كلامه إلى الصحفيين وابتسامة غريبة تعلو محياه: "لقد علقتم معي كرئيس لفترة من الوقت، لا يوجد مخرج. اتفقنا؟".
ثم تعثر في كلماته، وأعطاهم مدة زمنية خاطئة لمقدار الوقت المتبقي لهم للتعامل معه باعتباره القائد الأعلى، حيث قال: "لديكم 100 يوم على الأقل، أو 90 يومًا".
وحين قدم بايدن هذه التصريحات كان لا يزال أمامه 178 يومًا حتى حفل تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة، حيث سيغادر منصبه رسميًا. وهناك 94 يومًا حتى موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ويعتقد العديد من الخبراء الطبيين الذين درسوا تصريحات الرئيس الأمريكي العامة في الشهر الماضي أن بايدن قد يكون مصابًا بمرض باركنسون أو حالة ذات صلة.
RT
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