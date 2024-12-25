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قرار من السلطات السورية بشأن أسماء الأسد

الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد
بشار واسماء الأسد
الأربعاء، 25-12-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي كانت تديرها أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد .

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ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تغييرات شاملة تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بالنظام السابق، في ظل التحولات السياسية والإدارية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام.


تُعد مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واحدة من أبرز المؤسسات التي ارتبطت بشكل مباشر بأسماء الأسد، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم الدعم لمشاريع اجتماعية واقتصادية اعتُبرت واجهة لإحكام السيطرة على موارد البلاد.

 
gnews

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