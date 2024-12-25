قرار من السلطات السورية بشأن أسماء الأسد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي كانت تديرها أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد .

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ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تغييرات شاملة تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بالنظام السابق، في ظل التحولات السياسية والإدارية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام.