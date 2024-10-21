قطر تحذر من تداعيات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- دانت قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

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