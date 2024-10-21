قطر تحذر من تداعيات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء اليوم الأحد، من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.
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