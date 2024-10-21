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قطر تحذر من تداعيات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى

قطر
قطر
الإثنين، 21-10-2024 12:49 ص

الوكيل الإخباري-    دانت قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

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‎وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء اليوم الأحد، من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.

 
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