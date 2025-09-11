قطر تعلن تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي الخميس

12:31 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745708 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت قطر أنها ستشيّع في العاصمة الدوحة الخميس، ضحايا القصف الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في الدولة الخليجية في وقت سابق من الأسبوع الحالي. اضافة اعلان





وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان عبر منصة إكس "تعلن وزارة الداخلية أن صلاة الجنازة على شهداء الاستهداف الإسرائيلي،وستقام عصر الخميس، في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير".